«Schlein la tua faccia è già un macabro destino». L’inquietante scritta con svastica a Viterbo. La condanna di Meloni

«Schlein la tua faccia è già un macabro destino»: questa frase, in nero, è apparsa a Viterbo, su un muro in via delle Fortezze. La scritta non reca una firma, ma troneggia al di sopra di una svastica. L’attacco alla neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein, è stata condannata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che con una nota ha espresso solidarietà alla segretaria dem «vittima di un atto vergognoso e indegno. La scritta offensiva accompagnata dal disegno di una svastica su un muro nella città di Viterbo è un gesto da condannare con assoluta fermezza». Questa mattina, secondo quanto riporta Repubblica, era arrivata la condanna anche dalla segretaria provinciale Pd Manuela Benedetti, dal segretario Gd Francesco Boscheri, dalla segreteria di circolo Patrizia Prosperi e dal presidente dell’assemblea provinciale Pd Alessandro Mazzoli. Lo hanno definito «un gesto vergognoso in sé ed è da condannare a prescindere da chi sia la destinataria o il destinatario». Non è la prima volta che la neosegretaria Pd viene presa di mira con insulti antisemiti. Secondo quanto riportato dall’ultima relazione annuale dell’Osservatorio antisemitismo, che tiene conto anche degli attacchi rivolti contro quelli che vengono considerati ebrei senza esserlo, come Schlein, ha registrato un notevole incremento di meme e messaggi antisemiti nei confronti della donna nei giorni prima del voto delle Primarie.

