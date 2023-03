Lo spettro di una nuova crisi a Wall Street affonda le Borse europee. Criptovalute e tassi in salita: perché si teme per le banche

Si respira un’aria pesante stamattina su tutti i principali listini europei, in scia all’andamento degli ultimi giorni dei mercati Usa. A Piazza Affari il FTSE MIB è in calo del 2,18%, e non va meglio nel resto di Europa, con tutte le principali piazze in territorio nettamente negativo. Dietro il nervosismo degli operatori sembrano esserci le tensioni legate alle fortissime oscillazioni registrate nell’ultima settimana sui mercati finanziari statunitensi, trainate dal crollo di Silvergate Capital, banca operante nel settore delle criptovalute di cui la holding di riferimento, la Silvergate Capital Corporation, ha annunciato nelle scorse ore la chiusura. La holding ha assicurato che il piano di chiusura e liquidazione della banca «include il rimborso completo di tutti i depositi». Una rassicurazione che non è bastata ai mercati, anche per via di un’altra vicenda coincidente inquietante: l’annuncio mercoledì scorso da parte della californiana Silicon Valley Bank dell’avvio di un programma di vendita di azioni da 1,75 miliardi di dollari, per compensare le perdite subìte sulle obbligazioni, ha sollevato timori di una nuova crisi a Wall Street.

Il quadro monetario e macroeconomico

L’andamento sul listino dei due gruppi finanziari ha avuto ripercussioni negative sulle principali banche statunitensi, tra cui JpMorgan (-5,4%), Bank of America (-6,2%), Morgan Stanley (-3,8%)e Goldman Sachs (-2%). A influenzare queste perdite sono state anche le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sulla possibilità di alzare ulteriormente i tassi di interesse rispetto alle precedenti previsioni. È atteso inoltre per oggi, 10 marzo, il report mensile di febbraio sul mercato del lavoro americano, che delineerà la solidità dell’economia statunitense e influenzerà le scelte relative alla possibilità da parte della Fed di poter intervenire ulteriormente sul costo del denaro.

Cosa rischiano le banche

Come riportato da Bloomberg, «il rischio immediato per molte banche potrebbe non essere esistenziale, ma comunque doloroso. Anziché affrontare una corsa ai depositi, le banche saranno costrette a competere più duramente per ottenere (depositi) offrendo pagamenti di interessi più elevati ai risparmiatori. Questo aspetto eroderebbe quanto guadagnano le banche sui prestiti. A subire l’impatto maggiore, però, vi sarebbero le banche di medie e piccole dimensioni, in cui i finanziamenti sono meno diversificati e dunque potrebbero subire pressioni e dunque perdite più consistenti». Micheal Barr, vicepresidente della Federal Reserve, nel corso di un intervento ha osservato che dopo la crisi del 2008, i regolatori hanno investito maggiori risorse nel garantire la stabilità dei grandi istituti bancari, spingendo le banche ad aumentare il capitale di riserva in modo da poter essere pronte ad affrontare eventuali shock dei mercati. Al contempo, però, la supervisione degli istituti bancari più piccoli è stata “trascurata”. Ed è proprio per questo motivo che si teme per i possibili effetti nelle realtà finanziare e bancarie più piccole, mentre i mercati temono un “effetto domino” nel ritiro degli investimenti.

