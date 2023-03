Sniffa cocaina su un banco della chiesa e mette il video sui social: il caso a Orbetello

Un uomo è entrato indisturbato in una chiesa di Orbetello, in provincia di Grosseto, dove si è ripreso in un video mentre sniffava cocaina su un banco. Il filmato è stato pubblicato sui social dallo stesso autore, come riporta La Nazione, ed è rapidamente diventato virale. Secondo il quotidiano toscano si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora originario del Piemonte, che da qualche tempo si è trasferito nel Grossetano. Approfittando della chiesa vuota, l’uomo è entrato assieme al suo cane, ha preparato la striscia di cocaina sul banco e l’ha sniffata. Dopo aver poi farfugliato qualcosa, simula ancora il gesto della sniffata e chiude il video. Nel filmato originale l’uomo è riconoscibile e rischia almeno una denuncia per vilipendio.

