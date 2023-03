Elly Schlein chiude l’accordo con Bonaccini: «Lo proporrò come presidente del Pd in Assemblea»

«Un incontro positivo svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto, Elly Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini come presidente all’Assemblea del Partito democratico». Poche righe, quelle contenute in una nota, che sanciscono l’accordo tra la neo segretaria del Pd e il presidente della regione Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi vi era già stato un incontro tra i due, al termine del quale avevano sottolineato l’intenzione di «garantire la massima unitarietà» al partito. Dopo due ore di video-conferenza, i due sfidanti alle primarie hanno deciso che domenica 12 marzo, all’Assemblea del partito a Roma, Schlein farà il nome di Bonaccini. In quell’occasione, la 37enne riceverà anche l’investitura ufficiale. La neo-segretaria dovrà poi affrontare altre questioni organizzative, dal nome per la segretaria a quello dei capigruppo.

