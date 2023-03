«Attenti agli zingari…», l’annuncio shock sulla metro di Roma: la denuncia di Francesca Mannocchi

«Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice: “Attenti agli zingari, attenti agli zingari“. Poi torna ad annunciare le fermate: “Prossima fermata Barberini, uscita lato destro”. Chiedo al sindaco Gualtieri se è ammissibile». A denunciare l’accaduto su Twitter è stata la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. L’Atac, l’Azienda per la mobilità di Roma Capitale, ha risposto alla giornalista, chiedendole dati aggiuntivi sulla stazione in cui è stato pronunciato il messaggio, dettagli sul metro e la direzione del mezzo. Mannocchi ha subito replicato, spiegando che l’episodio è avvenuto alla fermata Repubblica, intorno alle 14.50, mentre il metro andava in direzione verso la fermata Battistini. Sul profilo dell’Atac sono subito state pubblicate le scuse per quanto avvenuto, e l’azienda ha preso nettamente le distanze da quanto successo, avviando un’indagine interna. Dopo alcune ore, l’Atac ha comunicato di aver individuato la persona responsabile dell’annuncio. «Si tratta di espressioni inaccettabili, prenderemo i provvedimenti del caso – ha comunicato l’Atac -. Grazie per la segnalazione; ci scusiamo ancora con te e con tutti i viaggiatori».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: