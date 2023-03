Short track, Pietro Sighel è campione del mondo sui 500 metri a Seul – Il video

Pietro Sighel è campione del mondo dei 500 metri dello short track. Sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul in Corea del Sud, l’azzurro in finale ha vinto in 41″166 precedendo il canadese Steven Dubois (41″223) e l’olandese Jens Van ‘T Wout (41″243). All’Italia l’oro mondiale in campo maschile mancava da ben 24 anni. Nel 1999 a Sofia, Fabio Carta s’impose nei 1500 metri. Sighel, trentino delle Fiamme Gialle, figlio di Roberto, nella capitale sudcoreana ha conquistato anche la medaglia d’argento nei 1500 metri con 2’17″898 alle spalle del padrone di casa Park Ji Won (2’17″792). Bronzo di giornata al canadese Pascal Dion (2’17″986).

