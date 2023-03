Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Tra quelli più “divertenti” possiamo citare quello di una dottoressa che mostrerebbe le immagini del grafene nel vaccino contro il Papillomavirus, un’analisi antiscientifica effettuata con un microscopio giocattolo acquistabile a pochi euro online. Purtroppo, l’assurda teoria No vax prosegue con un medico che spaventa una donna non vaccinata sostenendo di aver individuato il fantomatico grafene nel suo corpo a causa di una trasfusione di sangue ottenuta da un vaccinato anti Covid. Rimanendo sul tema, circola un falso cartello dove si sostiene che impediscano agli stranieri di donare sangue in Ucraina, accettando solo quello degli “ucraini purosangue”. Anche il marchio francese Louis Vuitton entra nella discussione ucraina, accusato ingiustamente di sostenere l’invasione russa attraverso uno spot pubblicitario. Concludiamo con il servizio fuorviante dell’emittente americana Fox News che, attraverso dei video inediti, trasmette nella mente dei telespettatori una teoria del complotto riguardo l’assalto di Capitol Hill, dove gli agenti di polizia avrebbero aiutato lo sciamano QAnon all’interno dell’edificio. La narrazione complottista viene smentita dallo stesso sciamano fin dal 2021 e da alcuni fotogrammi dello stesso servizio.

