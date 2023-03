Piombino, città blindata in vista del corteo contro il rigassificatore. Gli organizzatori prendono le distanze dall’adesione dei No Vax

Posti di blocco, controlli di sicurezza e dispiegamento di forze dell’ordine in tutta la città. A Piombino sono stati innalzati i livelli di sicurezza per la manifestazione contro il rigassificatore che si svolgerà nel pomeriggio. Il corteo, intitolato «Per la giustizia climatica, liberiamoci dal fossile e dalle opere inutili», partirà alle 14 dal Largo caduti sul lavoro e sfilerà fino a piazza Bovio. La manifestazione è promossa dalle organizzazioni Per il clima, Fuori dal fossile e Rete no rigass no gnl. Le forze dell’ordine, però, si aspettano l’arrivo di decine di altri comitati e associazioni da tutta Italia. In particolare, da Ravenna, Taranto, Sulmona e Agrigento: tutte città interessate da nuovi progetti legati all’industria dei combustibili fossili. Non ci sono ancora stime precise dei partecipanti al corteo. La città, però, è stata blindata, con misure di sicurezza che non si erano mai viste nelle precedenti manifestazioni. L’obiettivo delle associazioni ambientaliste è ribadire il proprio «No» alla realizzazione di un nuovo rigassificatore galleggiante a Piombino. Tra gli oppositori del progetto c’è anche il sindaco Francesco Ferrari, di Fratelli d’Italia. Il governo, però, sembra non avere nessuna intenzione di fare passi indietro. «Stiamo lavorando perché l’Italia diventi l’hub del gas europeo», ha detto in questi giorni il ministro Adolfo Urso. «I rigassificatori galleggianti a Piombino e a Ravenna saranno realizzati e collocati in breve tempo».

Il blitz dei No Vax

Intanto, ieri sera, il gruppo No Vax V_V ha proiettato sulle facciate del palazzo comunale di Piombino e della fortezza del Rivellino le immagini della premier Giorgia Meloni e del presidente della regione Eugenio Giani con una svastica in fronte. «Sono nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria», si legge in una delle due proiezioni. O ancora: «Il rigassificatore a Piombino è la frode di uno Stato assassino». Anche i No Vax, dunque, si uniscono alle proteste contro il nuovo rigassificatore che dovrebbe sorgere nella città toscana. I comitati che promuovono la manifestazione, però, hanno subito preso le distanze dalle azioni dei V_V. «Apprendiamo dai giornali che sedicenti no vax hanno proiettato immagini della presidente Meloni e presidente Regione Toscana Giani con scritte inneggianti alla dittatura nazisanitaria. La Rete No rigass no gnl e la campagna Fuori dal fossile si dissociano fermamente e ribadiscono che alle 14 di oggi partirà un corteo gioioso e determinato per ribadire la contrarietà al fossile», hanno fatto sapere gli organizzatori del corteo.

V_V| Un’immagine del presidente della regione Toscana, Eugenio GIani, proiettato con una svastica in fronte sull’edificio comunale di Piombino

Foto di copertina: ANSA/UMBERTO BARLETTANI | La posa dei tubi per la conduttura di gas a Piombino (19 dicembre 2022)

