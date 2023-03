Oscar 2023, Lady Gaga soccorre un fotografo caduto sul red carpet – Il video

Prima della sua grande performance durante la notte agli Oscar 2023, Lady Gaga ha catturato l’attenzione dei presenti già dal red carpet. Mentre la cantante sfilava con il suo vestito nero dal corsetto trasparente e fasciante a firma Versace, un fotografo che la seguiva è inciampato e caduto per terra. E la star 36enne, assistendo alla scena, non ha esitato a soccorrerlo, passandogli la mano sotto il braccio per tentare di rialzarlo. Dopo essersi assicurata che il fotografo stesse meglio, la cantante ha proseguito il suo percorso tra sorrisi e sguardi colpiti. Durante la cerimonia dell’Academy Lady Gaga ha cantato sul palco del Dolby Theatre la sua Hold my Hand, tratta da Top Gun: Maverick. Canzone in lizza per il premio come miglior canzone originale, che invece è andato a Naatu Naat, colonna sonora del film RRR.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: