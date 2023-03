Sondaggio Swg, l’effetto Schlein rilancia la rincorsa del Pd. Cala Fratelli d’Italia – I dati

Cresce sotto un effetto “Elly Schlein” il Partito democratico che nell’ultima settimana secondo il sondaggio Swg per il TgLa7 ha guadagnato lo 0,8% portandosi al 19,8%. Ancora largo il distacco con Fratelli d’Italia che resta prima forza politica nella rilevazione con il 30,3%, ma in calo rispetto a sette giorni fa di quasi mezzo punto (-0,4%). In recupero anche il M5s, che sale dello 0,4% e si porta al 16,1%. Stabile invece la Lega all’8,8%. In discesa le forze del Terzo Polo, Azione e Italia Viva, che perdono mezzo punto percentuale toccando quota 7,5%. In lieve calo anche Forza Italia dello 0,2% che portano il partito di Silvio Berlusconi al 6,4%.

Trend positivo per Verdi e Sinistra italiana che salgono dello 0,2% e vanno di due decimali sopra la soglia del 3%. Per +Europa lieve crescita di un decimo di punto arrivando al 2,2%. In calo invece Unione popolare ora all’1,7% (-0,1%), Per l’Italia con Paragone all’1,6% (-0,1%).

