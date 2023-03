Texas, bimba di tre anni trova una pistola e uccide la sorella di quattro. La polizia: «I nostri cuori sono spezzati»

Le due sorelline erano sole in camera, mentre cinque adulti, familiari e amici, erano in altre zone dell’appartamento

Tragedia in Texas. Una bambina di tre anni ha sparato accidentalmente e ucciso la sorella di quattro, con una pistola semiautomatica carica trovata nella propria abitazione. Le due bambine, secondo la ricostruzione dello sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, citato da Cbs, erano state lasciate da sole in camera, mentre cinque adulti – tutti membri della famiglia o amici – erano in altre zone dell’appartamento. «La bambina di 3 anni ha avuto accesso a una pistola semiautomatica carica. I membri della famiglia hanno sentito un solo colpo di pistola. Sono corsi nella stanza e hanno trovato la sorella di 4 anni a terra», ha detto Gonzalez. L’ennesima tragedia, questa, legata alla proliferazione delle armi da fuoco negli Stati Uniti. «Sembra solo una tragica storia, ancora una volta, che ha come protagonista una bambina che ottiene facilmente l’accesso a un’arma incustodita», spiega lo sceriffo. «I nostri cuori sono spezzati. Siamo tutti piuttosto scossi», conclude. Le indagini accerteranno ora eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l’arma carica e incustodita in un luogo non sicuro.

