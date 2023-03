Fedez e la beneficenza con le uova di Pasqua: «Guadagnerò il 10% dalle vendite, ma abbiamo già donato 60mila euro» – Il video

Fedez torna a parlare delle uova di Pasqua che ha realizzato con l’azienda cremonese Walcor, finite lo scorso febbraio al centro delle polemiche dopo che Selvaggia Lucarelli lo ha accusato che i proventi sarebbero finiti alla fondazione di De Benedetti. Le uova sono arrivate in casa Ferragnez e il rapper ribadisce da subito che grazie alla sua beneficenza ha raccolta mezzo milione di euro in un anno. Finalizzata alla costruzione del nuovo centro riabilitativo per bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse. Dall’inchiesta de il Fatto Quotidiano emergeva che la cifra da devolvere in beneficenza non sarebbe stata proporzionale alle vendite, ma già stabilita. E che – essendo un dato sensibile – la cifra non sarebbe stata comunicata. Oltre al fatto che l’artista ha imposto da contratto che la fondazione Tog doni una cifra alla sua fondazione benefica: «Cifra che la sua fondazione poi donerà (in che percentuale?) a Tog di De Benedetti. Insomma, ricchi che donano a ricchi», scriveva Lucarelli.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Come funzionano i ricavi

Oggi, 14 marzo, Fedez spiega nel dettaglio come funzionerà questa operazione. La beneficenza ci sarà a prescindere dalle vendite delle uova. «Walcor ha donato 30mila euro di base», fa sapere il rapper dalle sue stories Instagram. «E io anche ho già donato 30mila euro. In tutto siamo già a 60mila euro», aggiunge. Ma c’è un ricavo anche che varierà a seconda di come andrà l’acquisto delle uova. «In base alle vendite delle uova, io guadagnerò il 10%», dice. E conclude: «È un’attività commerciale, ma do a questa organizzazione un aiuto che è sempre ben accetto e utile». Infine, ci tiene a sottolineare che sarà sua premura essere trasparente su quanto ammonterà la donazione rispetto a quella già fatta.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: