Ursula von der Leyen: «L’Ue vuole produrre il 40% della tecnologia per l’energia pulita»

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto che l’Ue vuole produrre il 40% della tecnologia pulita necessaria in Europa. «Con il Net-Zero Act che sarà presentato domani, entro il 2030 vogliamo essere in grado di produrre almeno il 40% della tecnologia pulita necessaria. Facilitiamo le autorizzazioni. Creiamo una normativa più semplice. Consentiamo agevolazioni fiscali e un uso flessibile dei fondi UE. In breve, il Net-Zero Industry Act offre velocità, semplificazione e finanziamenti», ha spiegato von der Leyen. E ancora: «Gli elementi centrali del piano industriale Green deal sono la legge sull’industria a zero emissioni e la legge sulle materie prime critiche. La Commissione li propone entrambi questa settimana». La presidente ha anche proposto di aumentare la spesa in ricerca e sviluppo: «Noi europei ci siamo posti l’obiettivo di spendere il 3% del nostro Pil in ricerca e sviluppo entro il 2030. Lentamente ma lentamente ma inesorabilmente, ci stiamo avvicinando a questo obiettivo. Ma non è sufficiente e altri sono più veloci e più bravi. Mentre l’importo che spendiamo in Ricerca & Sviluppo è in lento aumento, la nostra quota di spesa globale in R&S è scesa dal 41% al 31% negli ultimi 20 anni».

