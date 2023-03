Delirio Blanco a Sanremo, l’Agcom apre un’indagine: «Possibile lesione della dignità umana e incitamento alla violenza». Nel mirino anche la pubblicità occulta

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) accende un faro sull’ultima edizione di Sanremo, e in particolare su uno degli episodi che più ha fatto discutere dell’ultima edizione del Festival: lo scoppio d’ira di Blanco sul palco dell’Ariston «per un problema di audio in cuffia» nella serata d’apertura della kermesse, finito con il “massacro” della scenografia floreale allestita. Il Consiglio dell’Authority ha deciso infatti di avviare un’istruttoria con l’intento di «valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza». Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media dell’Agenzia, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà eventuali provvedimenti sanzionatori. Nessuna istruttoria sarà aperta invece sull’altro caso “caldo” dell’edizione finito sul tavolo dell’Agcom, il bacio appassionato fuori programma tra Fedez e Rosa Chemical nella serata finale della kermesse. A questo riguardo il Consiglio dell’Authority ha giudicato a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio) “infondata” la richiesta di apertura di un’istruttoria sanzionatoria sull’episodio. Ad essere oggetto di scrutinio approfondito – come anticipato da alcuni quotidiani questa mattina – sarà invece un’altra materia, quella della possibile pubblicità occulta durante le dirette televisive: con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di Instagram al Festival, l’AgCom ha infatti ritenuto all’unanimità non manifestamente infondata la richiesta d’istruttoria, dando mandato dunque mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: