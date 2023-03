No! I Simpson non hanno predetto il crollo della Silicon Valley Bank

I Simpson hanno predetto il crollo della Silicon Valley Bank? Questa è la nuova teoria diffusa sui social attraverso un video dove il giovane Bart Simpson entra in una sede della banca americana scatenando il panico. Non è la prima volta che il cartone animato americano viene utilizzato per sostenere presunte predizioni, come quella della data di morte della Regina Elisabetta II o l’arrivo del vaiolo delle scimmie, persino la Covid-19 e la guerra in Ucraina ad opera di Putin. In questo caso il video diffuso è stato modificato ad arte.

Per chi ha fretta

L’insegna con la scritta “Silicon Valley Bank” non rispetta il disegno tipico del cartone animato americano in questione.

L’insegna risulta non in prospettiva rispetto all’edificio.

L’insegna è stata inserita con un programma di montaggio video.

La puntata è la numero 21 della sesta serie, l’insegna riportava la scritta «BS – First Bank of Springfield».

Analisi

Ecco uno dei post Facebook dove viene pubblicato il video:

Non ci posso credere. Puntata dei Simpson sulle banche della Silicon Valley!? Ma allora, è tutto programmato!?

Il video circola anche via TikTok, poi riproposto in altre piattaforme:

La stessa clip risulta pubblicata su Youtube l’undici marzo 2023:

Il video è stato modificato

In realtà, basta osservare con attenzione per notare che si tratta di un pessimo montaggio. L’insegna, oltre ad avere dei colori troppo strani e accesi rispetto al resto della scena, non rispetta la prospettiva come il resto del tetto. Il font utilizzato per la scritta non ha nulla a che fare con quelli usati dal cartone animato americano.

La vera puntata dei Simpson

Si tratta dell’episodio 21 della sesta serie dei Simpson. La stessa scena è presente in questo video su Youtube pubblicato nel 2016, dove notiamo l’insegna originale: «BS – First Bank of Springfield».

Conclusione

Il video diffuso per sostenere che i Simpson avrebbero predetto il crollo della Silicon Valley Bank è in realtà un falso, creato ad arte inserendo nella clip una falsa insegna della banca americana che copriva quella originale della puntata del cartone animato.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social.

