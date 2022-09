Il fotomontaggio dei Simpson che «avevano previsto» la data della morte della Regina Elisabetta II

Nella carrellata di falsità e immagini decontestualizzate diffuse sul decesso della Regina Elisabetta II non potevano mancare i Simpson, sempre protagonisti di fantomatiche previsioni. In questo caso circola l’immagine che ritrae la sovrana del Regno Unito nella bara con due date ben precise: quella della sua nascita (1926) e quella della sua morte (2022). Secondo l’immagine diffusa tramite i social la puntata dell’episodio risalirebbe al 2014. Ma si tratta di un fotomontaggio.

Per chi ha fretta

Non si riscontrano puntate dei Simpson con la scena raffigurata nei post social, dove vediamo una Regina Elisabetta II in una bara con la data del 2022 .

con la scena raffigurata nei post social, dove vediamo una in una bara con la data del . L’immagine è un fotomontaggio, ideato utilizzando un’altra immagine falsa diffusa nel 2017 con protagonista Donald Trump.

con protagonista Donald Trump. L’immagine falsa di Donald Trump pare provenire dal forum 4chan.

Analisi

Ecco uno dei post dove circola l’immagine con la scritta «I Simpson avevano previsto anche questo»:

Buon pranzo John Titor, l’uomo che nel web diceva che era arrivato dal futuro Sta lavorando per i Simpson

L’immagine presenta un logo, quello della comunità nota come Pastorizia Never Dies, ma le stesse scene vengono riprese in un video che circola nei canali Telegram come Info Nesh e proveniente da un account Tiktok (risulta rimosso e ripreso da altri account).

Immagine modificata

Non riscontriamo alcuna puntata dei Simpson, con protagonista la Regina, dove viene “predetta” la data del 2022 o in ogni caso la raffigurazione del funerale. Veniamo all’immagine che mostrerebbe la Regina in una bara con le date, che possiamo osservare in questo post:

Cercando in inglese «Simpson coffin» troviamo diverse immagini che riguardano le i protagonisti della serie animata raffigurati insieme a una bara. Ecco il risultato:

Il motore di ricerca di Google ci ha condotti all’articolo di BuzzFeed riguardante la bufala circolata nel 2017 in cui si sosteneva che i Simpson avrebbero predetto la morte di Donald. Come possiamo notare, l’immagine è identica per quanto riguarda la bara e i fiori nello sfondo.

Come già riportato, anche l’immagine di Trump è un fake, probabilmente proveniente dal forum 4chan come spiegato in un video del canale Youtube messicano Badabun.

Conclusioni

L’immagine diffusa sui social non dimostra che i Simpson abbiano predetto la data del 2022 come quella del decesso della Regina Elisabetta. Si tratta di un fotomontaggio che riprende a sua volta un’altra bufala, quella che vedeva Donald Trump morto in una bara.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: