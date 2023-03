Matteo Renzi va a Miami per Bin Salman: l’evento dell’FII Institute a fine marzo

Matteo Renzi volerà a Miami in Florida a fine mese. L’evento si chiama “Priority – A Roadmap for homanity in the challenging time”. E a organizzare la kermesse è l’FII Institute. Ovvero l’ente legato a un fondo sovrano saudita nel cui board of trustees siede lo stesso Renzi. A parlarne oggi è Il Fatto Quotididano, che ricorda che il compenso del senatore di Italia Viva può arrivare fino a 80 mila dollari l’anno. Il programma dell’evento organizzato dall’ente legato al fondo di Bin Salman è ancora in via di definizione. Ma l’ex premier è stato già annunciato tra i relatori. Con lui ci saranno Jenny Johnson di Franklin Templeton e Barry Sternlicht di Starwood Capital Group. Il sindaco di Miami Francis Suarez farà gli onori di casa. Ma ci sarà anche l’ex premier danese Helle Thorning-Schmidt. Che ha lasciato la politica nel 2015.

