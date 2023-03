Christian Atsu, i funerali in Ghana per il calciatore ucciso dal terremoto in Turchia – I video

Centinaia di persone, compreso il presidente del Ghana, si sono riunite questa mattina davanti alla State House di Accra, per dare l’ultimo saluto a Christian Atsu. Il corpo senza vita dell’attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, ex Chelsea e Newcastle, era stato trovato sotto le macerie della sua abitazione ad Antiochia, crollata per il terremoto del 6 febbraio. Restituito al Ghana quasi un mese fa, la salma di Atsu – scrive la BBC – verrà sepolta nel suo villaggio natale nel sud-est del Paese. Tra i presenti alla cerimonia funebre nella capitale ghanese, la moglie assieme ai figli, così come i rappresenti della nazionale africana e della squadra di Antiochia. Atsu, 31 anni, aveva cominciato la sua carriera nel Porto, per poi giocare a lungo in Premier League, in Inghilterra, con Chelsea, Everton e Newcastle. Molti ghanesi hanno raccontato all’emittente britannica che il giocatore «sarà ricordato per il suo amore per l’umanità e per il sostegno agli emarginati del Paese».

Foto copertina: TWITTER

Continua a leggere su Open

Leggi anche: