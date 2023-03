Pornhub ha un nuovo proprietario. La piattaforma di video è stata rilevata da un imprenditore della cannabis italocanadese

Pornhub ha un nuovo proprietario. La società della piattaforma di video-streaming, MindGeek, è stata acquisita da un fondo di private equity (Ethical Capital Partners) con sede nella capitale canadese, Ottawa. L’importo dell’acquisto – scrive il Financial Times – non è stato reso noto, ma la società continuerà a operare sotto un gruppo di attuali dirigenti insieme a un team di gestione multidisciplinare ECP che includerà «avvocati con esperienza in materia di regolamentazione, applicazione della legge, impegno pubblico e finanza ed ex investitori di cannabis», si legge sul sito di Ethical Capital. MindGeek è un brand enorme, ma con una storia travagliata. MindGeek è stata travolta da uno scandalo, tre anni fa, per non essere riuscita – riporta The Verge – a impedire agli utenti di caricare o visualizzare video illegali, incluso materiale pedopornografico. Il punto più critico di questa vicenda è stato raggiunto nel 2020 quando Visa e Mastercard hanno entrambi interrotto il servizio di Pornhub, spingendolo a rimuovere la maggior parte dei suoi video e a creare un sistema obbligatorio di verifica dell’età per gli attori. Ma non solo: il CEO e COO di MindGeek, Feras Antoon e David Tassillo, si sono entrambi dimessi a metà del 2022. A tutto ciò si aggiunge inoltre l’avvio di un’inchiesta da parte del parlamento canadese e la ricerca di un acquirente che mettesse a posto le cose. Tuttavia, Ethical Capital Partners si è detta pronta – si legge nel comunicato della società – a «risolvere i problemi legali dell’azienda e investire in MindGeek come leader nella lotta ai contenuti online illegali, presentando complessità legali e normative e che danno valore alla trasparenza e alla responsabilità».

Ma cos’è Ethical Capital Partners?

Il suo presidente, l’italo-canadese Rocco Meliambro, è un imprenditore della cannabis; ha lavorato come direttore della National Access Cannabis Corporation insieme al collega Chuck Rifici – che era anche in trattativa per acquistare Pornhub e altre parti di MindGeek due anni fa, secondo un rapporto del 2021 di The Globe and Mail. Anche la società di Rifici, la Bruinen Investments, apparsa dal nulla prima di un potenziale accordo per Pornhub, aveva un importante riferimento all’etica: il suo sito web prometteva di mettere «l’etica al primo posto per offrire esperienze online sicure, legali e positive per gli adulti». Oltre a Meliambro, la società sarà guidata dall’avvocato penalista Fady Mansour che è indicato come socio dirigente. Mentre Derek Ogden, sovrintendente capo in pensione della Royal Canadian Mounted Police, è socio dello studio. «L’industria dell’intrattenimento per adulti sarà sempre oggetto di un significativo controllo legale e normativo», ha dichiarato Ogden nel comunicato. «Le nostre analisi precedenti alla chiusura hanno rivelato che MindGeek opera in modo legale e responsabile. Non vediamo l’ora di comunicare il percorso futuro della società e delle sue partecipazioni».

