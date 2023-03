Roma, sequestrati beni per 110mila euro ad Alessandra Giudicessa di «Come un gatto in tangenziale»

Ancora guai giudiziari per Alessandra Giudicessa, la gemella affetta da shopping compulsivo nei film Come un gatto in tangenziale del 2017 e 2021 di Riccardo Milani con Paola Cortellesi. All’attrice romana sono state sequestrate due polizze vita e due auto del valore i circa 110mila euro. La misura di prevenzione è stata eseguita dalla Guardia di finanza proprio in ragione dei precedenti della donna, per la quale era stata riconosciuta la «pericolosità sociale». Tra il 2011 e il 2018 Giudicessa era stata infatti coinvolta in varie vicende giudiziarie, per reati di furto con destrezza, truffa, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, in alcuni casi, sottolinea il comando provinciale di Roma, «giunte a condanna definitiva». Per questo nel 2019 era finita sotto sorveglianza speciale, che le era stata revocata due anni dopo perché era stato riconosciuto il venir meno della pericolosità sociale. Nel 2022 però, come risulta al Gico, reparto specializzato della Finanza, la donna è stata nuovamente denunciata – insieme al coniuge – per un’ipotesi di ricettazione per cui si è arrivati alla conclusione delle indagini preliminari. Per questo ora i militari hanno proceduto al sequestro, in seguito a una verifica dei beni intestati a Giudicessa, del tutto sproporzionati «rispetto agli esigui redditi dichiarati dall’intero nucleo familiare».

