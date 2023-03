Sondaggi, il Pd sopra il 20% con Elly Schlein. Giorgia Meloni in discesa dopo Cutro

Fratelli d’Italia primo partito ma sotto il 30%. Partito Democratico in ripresa sopra il 20%. Mentre un italiano su due non è soddisfatto di come il governo ha gestito il naufragio di Cutro. I sondaggi di Euromedia Research illustrati oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dicono che il partito di Giorgia Meloni è al 29,2%, in calo dello 0,4% in due settimane. Lo insegue il Pd di Elly Schlein con il 20,7% e una crescita dello 0,7%. Poi c’è il Movimento 5 Stelle al 15%, in calo dello 0,6%. La Lega è stabile al 9,4%. Il Terzo Polo composto da Azione e Italia Viva è sopra Forza Italia: 8,4% contro 6,5%. Ma entrambi perdono rispettivamente lo 0,1% e lo 0,4%. L’Alleanza Verdi Sinistra cresce di più di mezzo punto percentuale al 2,6%. Seguono Italexit (2,4%) e PiùEuropa (2,2%).

I giovani e il voto

Ghisleri segnala anche che il target degli under 25 si polarizza: sta con il Pd il 25,6% e con Fdi il 23,3%. Il 46,6% dei cittadini non si ritiene soddisfatto di come il governo ha gestito tutte le fasi del post-naufragio. Il mancato passaggio di Giorgia Meloni in qualità di Istituzione davanti ai feretri dei migranti forse le avrebbe reso più dolci le critiche delle opposizioni. Ma per il 47,5% degli intervistati la presidente del Consiglio avrebbe dovuto omaggiare le salme molto prima delle strette di mano date ai parenti delle vittime.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: