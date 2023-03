Ungheria, il portiere nega a un bambino la gioia del gol nel giorno del suo compleanno: subissato di fischi – Il video

Si può essere applauditi dal pubblico per le proprie doti sportive così come fischiati per quelle umane: è quello che è accaduto a Zsombor Senko, ex portiere della Juventus Next Gen. Il giocatore, attualmente in forza al Diosgyori VTK, in Ungheria, si è reso infatti protagonista di un gesto che ha raccolto la disapprovazione pressoché unanime dello stadio e del web. Ha infatti spezzato la favola del piccolo Enok Varga, giovane tifoso del MTK Budapest. Il giorno del suo settimo compleanno, Enok era stato invitato dalla sua squadra del cuore a festeggiare sul campo insieme ai suoi idoli, prima della gara contro il DVTK Diosyor. I giocatori, poco prima del fischio di inizio, hanno concesso la palla al bambino, che sembrava così in procinto di realizzare un sogno di tanti tifosi: entrare in campo e di gonfiare la rete. Ma tra il piccolo e la sua gioia si è intromesso Senko, che ha deciso di prendere sul serio il piccolo sfidante e parare non uno, ma ben due tiri dell’aspirante calciatore. Un gesto che ha lasciato stupefatti gli spettatori, che hanno duramente fischiato il portiere: biasimo che si è poi diffuso anche sul web.

