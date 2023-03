Crimea, Putin in visita a sorpresa nell’anniversario dell’annessione alla Russia – I video

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato oggi in Crimea, per una visita non annunciata nel giorno che segna il nono anniversario dell’annessione della penisola alla Russia. L’apparizione di Putin nel luogo-simbolo dello scontro totale tra Mosca e Kiev arriva all’indomani dell’emissione del mandato di arresto che la Corte Penale Internazionale de L’Aja ha spiccato nei suoi confronti per crimini di guerra compiuti durante la guerra di Mosca contro Kiev, in particolare per la sua accertata «responsabilità» nel piano di deportazione di bambini ucraini in Russia. Video diffusi in rete dalle emittenti di Mosca mostrano oggi il presidente russo che visita la Scuola d’Arte e il centro per bambini Korsun, accompagnato dal governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, e altri funzionari locali. La Crimea è stata annessa dal Cremlino nel 2014, in quella che l’Ucraina considera l’inizio della guerra espansasi poi in conflitto su larga scala dal 23 febbraio 2022. Malgrado gli appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al ritiro delle truppe russe dalla regione, e i sabotaggi più o meno esplicitamente orditi dall’Ucraina nella penisola, Putin non ha mai mostrato alcuna intenzione di voler indietreggiare, ribadendo invece l’importanza di mantenere i presidi russi nella regione.

