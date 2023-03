Social impazziti per il rocambolesco intervento del sindaco di Firenze Nardella contro Ultima Generazione: è boom di meme

Dal Nardella che corre come Carletto Mazzone sotto la curva dell’Atalanta, passando per il salto della siepe come i campioni dell’atletica, fino a diventare un possibile nuovo convocato della nazionale di rugby italiana. Sono passate 24 ore dal rocambolesco intervento del sindaco di Firenze, Dario Nardella, contro il blitz degli attivisti di Ultima Generazione che hanno imbrattato le pareti esterne di Palazzo Vecchio, lanciando vernice lavabile, ma sui social continuano a fluire meme e fontomontaggi che riprendono alcuni fermo-immagine del primo cittadino del capoluogo toscano. C’è chi lo immagina già statuario nella Loggia dei Lanzi, ma anche pronto a intervenire per fermare Blanco durante il “massacro delle rose” sanremese. Il sindaco Nardella, in un post di Selvaggia Lucarelli, viene ritratto mentre tenta di raddrizzare la Torre di Pisa. Ma restando nel perimetro politico c’è anche chi, come Federico Palmaroli, autore di Le più belle frasi di Osho, si è immaginato il sindaco Nardella a colloquio con Bonaccini, che lo interroga sul perché non abbia frenato chi ha votato l’avversaria del governatore dell’Emilia Romagna durante le primarie del Pd, vinte dalla segretaria Elly Schlein. Ma le potenzialità dell’azione del primo cittadino fiorentino sono infinite, così come la fantasia dei creatori di meme. E certamente la produzione di fotomontaggi non si fermerà, come pure i blitz degli attivisti di Ultima generazione. Intanto, l’intervento di Nardella è stato “consacrato” dal web e resterà negli archivi dei meme a lungo.

