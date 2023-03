Ubs-Credit Suisse, matrimonio difficile: offerta da 1 miliardo di dollari. L’indiscrezione di Bloomberg: «Giudicata troppo bassa»

Dopo il crollo in borsa e l’annuncio dei problemi di liquidità, Credit Suisse potrebbe essere acquistata dalla rivale Ubs, per una cifra che si prospetta intorno al miliardo di dollari, ovvero 0,25 franchi svizzeri ad azione. L’accordo tra i due colossi bancari – riporta il Financial Times citando fonti anonime – potrebbe arrivare già stasera, prima dell’apertura delle borse di lunedì. Si tratterebbe di un accordo al ribasso per Credit Suisse, dato che, nonostante la situazione finanziaria tutt’altro che rosea, l’istituto di credito ha chiuso venerdì con un valore di mercato di circa 7 miliardi di dollari. E per questo pare che non verrà accettata. Pochi giorni fa, aveva fatto sapere di essere intenzionata a prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri dalla banca centrale della federazione elvetica. Intenzione che era stata accolta con solllievo dai mercati finanziari ma anche con un po’ di ironia da Twitter, sul quale era andato in trend l’hashtag Debit Suisse, in riferimento a irregolarità, conti segreti e fallimenti interni alla banca.

L’eccezione e il probabile rifiuto

Credit Suisse, al momento, non ha reso noto come intende procedere, anche se secondo quanto riporta Bloomberg l’offerta sarebbe stata giudicata troppo bassa per essere accettata, dato che la chiusura di venerdì era arrivata a 1,86 franchi ad azione. La Bbc, rende nota l’intenzione delle autorità svizzere di accelerare i tempi. Normalmente un’offerta di questo tipo può restare in ballo fino a sei settimane, ma in questo caso eccezionale potrebbe essere bypassato il voto degli azionisti, lasciando che a decidere sia solo l’amministrazione della banca. Tuttavia, in queste ore pare proprio essere l’azionista di maggioranza a spingere affinché l’offerta non venga accettata, dato che comporterebbe perdite eccessive per tutti i coproprietari. Non è chiaro se la banca riuscirebbe a sopravvivere anche rifiutando questa operazione, ma è certo che un suo fallimento potrebbe portare a conseguenze negative su scala globale. Credit Suisse, infatti, è una delle 30 banche al mondo considerate troppo grandi per poter fallire senza ripercussioni sistemiche.

