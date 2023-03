Borse europee in calo, mercati spaventati dai titoli bancari. Deutsche bank crolla fino a -15% poi si stabilizza a -10%

Borse europee tutte in calo in questa chiusura di settimana segnata dalle perplessità degli investitori sulla stabilità del sistema finanziario e, in particolare, dei titoli bancari. Calano anche i rendimenti dei titoli di Stato. Come riporta l’Ansa, a metà mattinata del 24 marzo, l’indice d’area STOXX 600 perde l’1,9%. In particolare difficoltà Milano (-2,5%), Madrid (-2,6%), Francoforte e Parigi (-2,2%), Londra (-2%). In tutti i mercati pesano soprattutto i titoli bancari, (-5,3%) e quelli energetici (-4,2%). Sorprendente il risultato negativo di Deutsche bank che in mattinata è arrivata a toccare il -15% per poi risalire attorno al -10% (le azioni della banca tedesca sono ai minimi da ottobre 2022). Ad appesantire Ubs è la notizia che il dipartimento di Giustizia americano sta indagando per verificare se, assieme a Credit Suisse – pure lei in calo ma già segnata dalla sua stessa crisi- abbia aiutato alcuni oligarchi russi ad aggirare le sanzioni: il titolo cede il 7,6% a Zurigo, a 16,53 franchi svizzeri e Credit Suisse è in calo dell’8,3% a 0,7 franchi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: