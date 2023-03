Il ricordo di Re Carlo nella prima festa della mamma senza Elisabetta: «Auguri a tutte loro e anche a chi ne sente la mancanza»

Mentre l’Italia ha celebrato i papà, oggi 19 marzo in Gran Bretagna è stata la giornata dedicata alle madri. Nel post su Facebook del profilo ufficiale The Royal Family anche una foto inedita della regina

Mentre l’Italia ha festeggiato la festa del papà, oggi 19 marzo in Gran Bretagna è stata la festa della mamma. La prima alla casa reale senza la regina Elisabetta. A celebrare la ricorrenza in un ricordo commovente proprio Re Carlo III: «Auguri a tutte le mamme di tutto il mondo e a tutti coloro a cui oggi mancano le loro mamme», il messaggio comparso nel profilo ufficiale The Royal Family su Facebook. E ancora: «Vi pensiamo e vi auguriamo una Festa della mamma speciale». Insieme alle parole scritte anche alcune foto del re Carlo e della regina consorte Camilla insieme alla regina Elisabetta. Una condivisione che ha suscitato subito grande risposta dagli utenti anche se le critiche non sono mancate. Il post, che “piace” su Instagram a quasi 230 mila follower a poche ore dalla sua pubblicazione, ha suscitato però commenti controversi. C’è chi non ha visto di buon occhio la presenza solo del Re, senza i suoi fratelli, al fianco della madre, mentre ad altri non è piaciuta la presenza di Camilla. Nella stessa giornata anche il profilo di William e Kate ha diffuso una tenera immagine della principessa del Galles con i suoi tre bambini. «Buona festa della mamma dalla nostra famiglia alla vostra».

