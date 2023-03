Daniele De Rossi e quel pollo fritto in un bar di Londra per guardare il derby: l’auto-ironia sulla «sorpresa» alla moglie

L’ex campione della Roma Daniele De Rossi, secondo per presenze con la squadra giallorossa solo a Francesco Totti, non poteva certo perdere il derby di ieri sera, 19 marzo, con la Lazio, poi segnato da un punteggio negativo (i bianco azzurri hanno chiuso la sfida in vantaggio, con un gol al 65′ di Mattia Zaccagni). E neppure la premura per la moglie Sarah Felberbaum ha potuto trattenerlo dall’appuntamento. È lui stesso a ironizzare sulla vicenda con un post su Instagram in cui racconta di aver promesso all’attrice inglese, a cui è legato da più di dieci anni, di portarla nella sua città natale, Londra appunto, per il compleanno di lei che cade proprio oggi 20 marzo. Promessa mantenuta, ma con un piccolo particolare: la cena della vigilia invece di svolgersi in un locale romantico è stata in una semplice tavola calda o forse addirittura un bar, con schermi molto grandi e la partita italiana in bella evidenza. Chiosa il calciatore, fino al mese scorso tecnico della Spal, poi esonerato: «Volevi la sopresa? Più sopresa de così».

