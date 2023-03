Cambiamento climatico, la denuncia di Greta Thunberg: «Dai leader mondiali un tradimento senza precedenti»

Un tradimento senza precedenti, quello dei leader mondiali, che non riescono o non vogliono a prendere decisioni veramente impattanti nella lotta al cambiamento climatico. La denuncia arriva dall’attivista più nota a livello globale per la sua battaglia ambientalista, Greta Thunberg, dopo la pubblicazione del report del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico dell’Onu. La 20enne svedese, ideatrice dei Fridays For Future, ha rilasciato una dichiarazione all’agenzia di stampa Afp per accendere i riflettori sull’inazione dei leader dei principali paesi responsabili delle emissioni di gas serra. «Il fatto che coloro che sono al potere vivano ancora nella negazione e vadano attivamente nella direzione sbagliata, alla fine sarà visto e ricordato come un tradimento senza precedenti», ha denunciato l’attivista, «è solo una questione di tempo, ormai diventa ogni giorno più difficile negare le crisi climatiche». Nel report dell’Ipcc viene sottolineato come sia necessaria una imminente azione da parte dei governi, già in questo decennio, per dimezzare – rispetto al 2010 – le emissioni di gas serra e mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi, il target fissato a Parigi.

