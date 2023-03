Tottenham-Conte, l’addio è vicino: l’annuncio previsto entro questa settimana

Già entro la fine di questa settimana, l’avventura di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs terminerà. L’indiscrezione è del Telegraph, ma ormai era nell’aria. Il Tottenham dovrebbe aver raggiunto l’accordo con il tecnico leccese, che è già tornato in Italia. È solo una questione di ore quindi per l’annuncio ufficiale, magari anche con qualche dettaglio sulla buonauscita. L’esperienza di Conte sulla panchina del club londinese è iniziata il 2 novembre 2021, a stagione in corso. Quell’anno riuscì a riportare il Tottenham in Champions League, arrivando quarto in campionato. Quest’anno però le prestazioni altalenanti della squadra hanno messo in crisi la fiducia nella sua gestione. Dopo l’eliminazione in Chmpions contro il Milan, lo sfogo del tecnico aveva reso manifeste le crepe che si erano allargate nello spogliatoio.

Leggi anche: