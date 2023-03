Antonio Conte dopo la batosta in Champions non molla: «Pronto a morire per il Tottenham, a fine stagione vedremo» – Il video

«Se mi chiedete se sono pronto a morire per questo club, la mia risposta è sì. Sono pronto a morire per questa squadra, fino alla fine. Poi si vedrà, perché non sono così stupido da volermi suicidare». In una conferenza stampa tesa, la prima di Antonio Conte dopo l’intervento chirurgico, il tecnico italiano parla del suo futuro sulla panchina del Tottenham. La sua squadra è quarta in Premier, con il Liverpool e il Newcastle appena dietro e con alcune partite da recuperare, ed è reduce dalla dolorosa eliminazione in Champions League agli ottavi contro il Milan. Conte sente sulle spalle il peso del malcontento dei tifosi inglesi, ma ricorda: «L’ho sempre detto che la squadra non era pronta a essere competitiva, a combattere per vincere, a causa della situazione che ho trovato. Ho chiesto tempo e pazienza, ma capisco che qua l’ambiente non ha pazienza o non vuole capire la realtà. Per questo non parlo del mio futuro, la società sa quello che penso».

