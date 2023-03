Antonio Conte rischia l’esonero dopo l’eliminazione del Tottenham dalla Champions League: «Forse mi mandano via prima della fine»

Mister Antonio Conte è in bilico. Lo 0 a 0 del Tottenham Hfc con il Milan è valso l’eliminazione degli Spurs dalla Champions League. E l’allenatore non ha fatto mistero di sentirsi a rischio licenziamento: «Continuo a lavorare, rispetto il contratto e a fine stagione si faranno le giuste valutazioni con il club», ha premesso durante l’intervista dopo la partita su Prime Video. «Vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare via anche prima», ha aggiunto quasi sorridendo. «A fine anno si faranno le valutazioni nella maniera più serena e io dirò la mia. Magari anche il club poteva avere aspettative più alte che possono essere state deluse. Per un allenatore quel che conta è lavorare e alzare l’asticella e quest’anno è stato difficile». Nella massima competizione europea finora Conte è riuscito a raggiungere al massimo i quarti di finale. Il Tottenham è quarto in Premier League, a quattro punti dal Manchester United.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: