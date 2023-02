Antonio Conte dopo l’intervento chirurgico resta in Italia: rimandato il ritorno a Londra con il Tottenham

Dopo la sconfitta del suo Tottenham a San Siro contro il MIlan, Antonio Conte si fermerà in Italia ancora per qualche giorno. Ad annunciarlo è il club degli Spurs, che spiega: «Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia, effettuato ieri, Antonio Conte rimarrà nella casa di famiglia per riprendersi dal recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante e tutti al club gli augurano ogni bene». L’allenatore del Tottenham è stato operato di recente per la rimozione della cistifellea a causa di forti dolori addominali. Ancora non è stata fissata una data per il suo ritorno in Inghilterra. Nel frattempo, però, sarà il suo vice Cristian Stellini ad assumere l’incarico di allenatore della prima squadra. Nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Milan, che si è disputata martedì 14 febbraio a San Siro, Conte era apparso visibilmente provato, ma aveva annunciato di voler tornare nel Regno Unito «per stare con la squadra». L’allenatore pugliese, però, sembra aver accusato il colpo della fase post-operatoria. Da qui la decisione di raggiungere moglie e figlia a Torino, dove si è sottoposto a un controllo di routine e dove trascorrerà il periodo di riposo suggerito dai medici.

