Elly Schlein, la juventina con un passato da milanista: «Ho cambiato squadra quando ho scoperto di chi era»

C’è un passato calcistico nella vita della neo-segretaria del Partito democratico. Elly Schlein ha fatto parte della nazionale parlamentari femminile, «per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport», ed era una vera appassionata, ma ammette che non segue «il campionato da un bel po’». Ospite di Stasera c’è Cattelan su Rai2, la 37enne deputata ha parlato del suo rapporto con il calcio e soprattutto del tradimento compiuto a un certo punto. Dopo la vittoria alle primarie, i suoi account social sono stati scandagliati e sono emersi i tweet di pochi anni fa in cui esultava per le vittorie della Juventus. Da Alessandro Cattelan però rivela che la sua fede calcistica, all’inizio, era un’altra. «Ho tifato da piccola il Milan, poi Juventus», dice al conduttore, che le chiede come si possa cambiare squadra, «quando ho capito di chi era», ironizza Schlein, riferendosi all’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. «Ora simpatizzo per il Bologna, tifo la Nazionale soprattutto», aggiunge la segretaria dem, «giocavo a calcio prima ma ora sono un po’ anchilosata».

