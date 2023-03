La provocazione di Fedez sulle navi per il soccorso migranti: «Voglio anche io la mia e metterci la mia faccia»

Dopo Banksy, Ghali e Roger Waters, anche Fedez vuole dare il suo contributo al soccorso in mare dei migranti. Nell’ultima puntata del podcast Mucchio Selvaggio, nella quale ha ospitato Cecilia Strada, ex presidente di Emergency, il rapper ha annunciato che salirà a bordo della ResQ, la nave dell’omonima Ong, per una missione nel Mediterraneo. Così come Ghali, che ha donato un’imbarcazione di salvataggio alla Ong Mediterranea Saving Humans e poi ha partecipato alla prima operazione della Mar Jonio dopo il lungo stop in cantiere, e Banksy che ha finanziato la Louise Michel, anche Fedez vorrebbe una sua nave. O almeno questo è quello che ha detto nella puntata, al limite della provocazione: «Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare».

