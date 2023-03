Gwyneth Paltrow a processo per un incidente di sci nel 2016: la vittima chiede 300mila euro di danni

Negli Stati Uniti inizia il processo a Gwyneth Paltrow per un incidente sugli sci. L’attrice nel 2016 si scontrò con l’ottico in pensione Terry Sanderson, 76 anni. All’epoca riportò lesioni cerebrali e alcune costole rotte. Per questi motivi, Sanderson ha chiesto un risarcimento di 300 mila dollari. A Paltrow viene contestata negligenza e disattenzione e – oltre alle ferite fisiche – anche lo stress emotivo provocato all’uomo. Stando a quanto scritto nelle carte processuali, Paltrow avrebbe perso il controllo con gli sci e da qui l’incidente con il 76enne che cadde violentemente. La difesa, invece, sostiene in una contro denuncia che in realtà sarebbe stata la diva di Hollywood a subire l’urto. Oltre a ritenere che il pensionato sarebbe stato in buone condizioni dopo lo scontro e che i danni fisici erano già pre esistenti e non legati all’incidente. Inoltre, l’attrice all’epoca riferì che dopo lo scontro l’uomo si scusò. La cifra è cambiata negli anni. All’inizio il 76enne chiese un risarcimento per oltre tre milioni di dollari, per poi ridimensionarla nel 2019. Il processo è appena iniziato e si stima che duri almeno una settimana.

