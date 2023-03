No! Questo video non riprende l’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia

Negli ultimi giorni si è verificato un evento naturale di cui forse si è parlato poco, ma che non è sfuggito allo sguardo vigile di alcuni utenti del web: l’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia. Un video della fitta colonna di fumo che si innalza verso il cielo ha spaventato gli spettatori raggiunti dai social, secondo i quali la clip si riferisce proprio al momento dell’eruzione vulcanica.

Alcuni utenti sui social condividono una clip, che secondo loro raffigurerebbe l’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia.

In realtà, mentre l’eruzione è avvenuta nel marzo 2023, il video è online dal febbraio 2018.

Fa infatti riferimento all’eruzione di un altro vulcano in Indonesia, il Monte Sinabung, avvenuta nel febbraio 2018.

Analisi

«Sull’isola di Giava in Indonesia è iniziata l’eruzione del vulcano Merapi: una nuvola di fumo alta fino a 7 km si è alzata nel cielo, colate laviche si sono estese per 1,5 km. I residenti locali non sono ancora stati evacuati»: non è un lancio del telegiornale, ma il testo di un post condiviso su Facebook da questo utente. In allegato vediamo una clip di circa 30 secondi in cui una densa nube di fumo bianco si diffonde tra distese verdi. La clip è stata condivisa anche su YouTube dalla pagina @Moneyit.

Ma perché l’eruzione in questione sembra essere riportata solo da sporadici utenti sui social? La risposta più plausibile è che i contenuti citati veicolano una notizia falsa, o quantomeno imprecisa. Risulta infatti impossibile che, se l’evento si è verificato nel marzo 2023, il video circoli online dal 19 febbraio 2018. L’incongruenza si spiega con l’assenza di correlazione con la reale notizia dell’eruzione del vulcano Merapi in Indonesia, l’11 marzo 2023. Quando quest’ultimo ha rilasciato nuvole di cenere calda, e una miscela di roccia, lava e gas che sono discese fino a sette chilometri (4,3 miglia) lungo le sue pendici. Almeno otto villaggi vicino al vulcano sarebbero stati colpiti dalla cenere vulcanica. La reale scena ripresa nella clip, come ricostruito dai colleghi di Ellinika Hoaxes, fa tuttavia riferimento all’eruzione del vulcano Sinabung, sempre in Indonesia, avvenuta appunto nel febbraio 2018. Il monte Sinabung si trova sull’isola di Sumatra, mentre Merapi si trova sull’isola di Giava. I due vulcani, dunque, distano migliaia di chilometri l’uno dall’altro.

GOOGLE MAPS / OPEN | Ci vorrebbero 20 giorni per spostarsi tra i due vulcani oggetto dell’articolo

Conclusioni

Il video mostra non una recente eruzione del vulcano Merapi, ma l’eruzione di un altro vulcano in Indonesia, il Monte Sinabung, avvenuta nel febbraio 2018.

