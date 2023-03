Il matrimonio in segreto di Laura Pausini dopo 18 anni con il compagno, il trucchetto per tenere all’oscuro gli invitati – Il video

Laura Pausini si è sposata. Dopo 18 anni trascorsi insieme, la cantante e il compagno Paolo Carta, chitarrista e produttore discografico, sono convolati a nozze ieri sera, 21 marzo, nel comune di Solarolo, in provincia di Ravenna. A rivelarlo è stata la cantante stessa, che ha pubblicato sui suoi profili social dapprima una prima foto della cerimonia, accompagnata dalla frase: «Abbiamo detto sì» e ha poi condiviso con i fan un video dei festeggiamenti, che si sono svolti in gran segreto in Emilia-Romagna, nella casa dei genitori dell’artista. Pausini, con la scusa di invitare gli amici e i collaboratori per festeggiare 30 anni di carriera, ha sorpreso tutti, annunciando la sera stessa che si sarebbe svolto il matrimonio con lo storico compagno. E quest’oggi, 22 marzo, Pausini ha svelato ai fan di essersi sposata pubblicando sui social diverse foto e video della celebrazione. «Questa è la nostra promessa di matrimonio – si legge nel post condiviso da Pausini sui social -. C’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi». A portare le fedi durante la cerimonia civile è stata la figlia della coppia, Paola, 10 anni. Un matrimonio che arriva a poco più di 10 anni di distanza dalla proposta ufficiale di matrimonio avanzata da Paolo Carta a Laura Pausini. Come raccontato dall’artista in Piacere di Conoscerti, un docu-film che racconta la sua carriera e alcuni dettagli della vita privata di Pausini, la cantante ha spiegato il motivo della scelta di rimandare per così tanto tempo l’unione. «Paolo mi ha chiesto di sposarlo nel 2012, in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola – raccontava Pausini del documentario -. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: “Quando lei sarà più grande porterà le fedi”, ci siamo detti». E così è stato: una giornata di serenità e felicità e l’inizio di una nuova pagina della vita della coppia e della figlia Paola.

