Auto elettrica, i 10 modelli più venduti in Italia e come decidere quale acquistare – Il confronto

Il mercato delle auto elettriche sta cominciando a prendere sempre più piede, sottraendo terreno ai veicoli a benzina e diesel. All’interno dell’Unione europea, il 2022 si è chiuso con 1,56 milioni di nuove immatricolazioni di auto elettriche, in crescita del 29% rispetto all’anno precedente. Una transizione che in l’Italia procede ancora a rilento. Nel nostro Paese, infatti, sono state vendute in un anno 49.536 nuove auto elettriche, pari al 3,7% del totale delle nuove immatricolazioni. La regina indiscussa del mercato elettrico italiano – secondo i dati Anfia – è la Fiat 500, che nel 2022 ha venduto 6.285 nuovi modelli, pari al 12,7% del totale dei nuovi veicoli full electric immatricolati in Italia. Gli altri due gradini del podio sono occupati dalla Smart (4.547 nuove immatricolazioni) e dalla Tesla Model Y (4.276). A completare la top ten ci sono poi: Dacia Spring (2.821), Renault Twingo (2.733), Peugeot 208 (2.119), Mini (1.561), Volkswagen ID.3 (1.531), Peugeot 2008 (1.346) e Tesla Model 3 (1.312). Ma di quali statistiche bisogna tener conto quando si decide di acquistare un’auto elettrica? Abbiamo provato a fare un confronto tra i 10 modelli più venduti in Italia in base a quattro criteri: prezzo di listino, capacità della batteria, autonomia e consumo medio.

Fiat 500

FIAT 500

Prezzo di listino: 29.950€

Capacità delle batterie: 42 kWh

Autonomia: 320 chilometri

Consumo medio: 17,7 kWh/100 km

Smart fortwo

SMART FORTWO

Prezzo di listino: 20.090€

Capacità delle batterie: 17,6 kWh

Autonomia: 132 chilometri

Consumo medio: 15,7-17 kWh/100 km

Tesla Model Y

TESLA MODEL Y

Prezzo di listino: 46.690€

Capacità delle batterie: 60 kWh

Autonomia: 455 chilometri

Consumo medio: 15,8 kWh/100 km

Dacia Spring

DACIA SPRING

Prezzo di listino: 21.450€

Capacità delle batterie: 26,8 kWh

Autonomia: 218 chilometri

Consumo medio: 12,6 kWh/100 km

Renault Twingo

RENAULT TWINGO

Prezzo di listino: 24.050€

Capacità delle batterie: 22 kWh

Autonomia: 190 chilometri

Consumo medio: 14 kWh/100 km

Peugeot 208

PEUGEOT 208

Prezzo di listino: 30.880€

Capacità delle batterie: 45 kWh

Autonomia: 400 chilometri

Consumo medio: 12 kWh/100 km

MINI

MINI

Prezzo di listino: 37.650€

Capacità delle batterie: 32,6 kWh

Autonomia: 230 chilometri

Consumo medio: 15,5 kWh/100 km

Volkswagen ID.3

VOLKSWAGEN ID.3

Prezzo di listino: 40.900€

Capacità delle batterie: 45 kWh

Autonomia: 330 chilometri

Consumo medio: 18 kWh/100 km

Peugeot 2008

PEUGEOT 2008

Prezzo di listino: 35.180€

Capacità delle batterie: 50 kWh

Autonomia: 320 chilometri

Consumo medio: 17,2 kWh/100 km

Tesla Model 3

TESLA MODEL 3

Prezzo di listino: 41.490€

Capacità delle batterie: 50,4 kWh

Autonomia: 491 chilometri

Consumo medio: 14,7 Kwh/100 km

Continua a leggere su Open

Leggi anche: