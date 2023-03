Una milizia privata in Crimea accanto a Wagner, la sfida a Putin del governatore: l’indiscrezione dalla Russia

Il Gruppo Wagner trova un alleato in Crimea. Si tratta del capo della regione Sergej Aksenov, che si è schierato apertamente con Yevgeny Prigozhin, il cosiddetto «cuoco di Putin» che guida la compagnia militare privata. Lo rivela il sito indipendente russo iStories.media. Non ci sono ancora conferme pubbliche da parte del gruppo Wagner, a partire dal gruppo Telegram di Prighozin che non ha ancora diffuso nulla a riguardo. I due – spiega la testata russa – avrebbero creato una nuova milizia privata in Crimea da nome Конвой, ovvero Scorta o Convoglio. E in lingua russa, spiega Ansa, significa gruppo armato che accompagna qualcuno, per proteggere o impedire la fuga. Il comandante del Convoglio si fa chiamare Mazai, ma in realtà sarebbe Konstantin Pikalov, nonché braccio destro di Prigozhin e curatore della Wagner in Africa. L’uomo è noto, secondo quanto era emerso da un’inchiesta di Bellingcat e Insider, per essere l’unica persona nella Repubblica Centroafricana a poter parlare con Prigozhin su un piano parità. E, riferisce il sito russo, è anche tra i fondatori del Convoglio. Un canale Telegram dal nome Scorta era già stato aperto lo scorso novembre 2022, in cui venne condiviso un video che ritraeva Aksenov che ispezionava le posizioni della nuova unità e invitava ad aderire alla milizia. Il campo di addestramento del gruppo si trova nel villaggio di Perevalne, vicino alla Crimea, ma attualmente gran parte delle unità si troverebbe nella zona della regione di Cherson vicina alla penisola ucraina.

Foto di copertina: Telegram – Sergej Aksenov

Continua a leggere su Open

Leggi anche: