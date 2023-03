Bimbo di 3 anni in terapia intensiva dopo la caduta dal balcone di casa, il caso a Roma: «Ho sentito la madre urlare»

È ricoverato in terapia intensiva nel reparto pediatrico del Gemelli di Roma il bambino di tre anni caduto dal balcone della casa di famiglia al secondo piano di un palazzo in via dei Fiori, nel quartiere Alessandrino. Il piccolo ha subito un grave trauma cranico nella caduta. Come riporta il Corriere della Sera, al momento della caduta il bambino si trovava in casa con i genitori e due fratellini. A soccorrerlo sono state alcune persone che si trovavano lì vicino e che hanno chiamato l’ambulanza del 118. La polizia è intervenuta alle 7.30 di oggi, 24 marzo, quando ha sentito alcuni parenti e amici della famiglia del bambino. Ancora da chiarire se il piccolo si sia arrampicato da solo sulla ringhiera del balcone, approfittando un attimo di distrazione dei genitori. «Abbiamo sentito la madre gridare dalla finestra», ha detto uno dei condomini delle palazzine che si affacciano sul cortile in cui è caduto il bambino. Secondo il nonno, che sarebbe rimasto nel cortile, il nipote «sta bene, ha una ferita alla testa». L’uomo assieme ai genitori è stato sentito dagli inquirenti, mentre gli altri parenti si sono diretti all’ospedale.

