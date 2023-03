MotoGp, Bagnaia si aggiudica la prima sprint race in Portogallo: bruciato all’ultimo giro Jorge Martin

È la Ducati di Francesco Bagnaia ad aggiudicarsi la prima sprint race della storia della MotoGp a Portimao, in Portogallo. Alla gara di oggi, il primo Gran Premio della stagione 2023 del MotoMondiale, il campione del mondo in carica non ha deluso le aspettative e ha conquistato il primo posto con un sorpasso all’ultimo giro. Dietro di lui, ma pur sempre sul podio, si sono piazzati la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Honda di Marc Marquez. Subito fuori l’altro ducatista Enea Bastianini, dopo un’incidente con Marini. Domani alle 15 si disputerà la gara con Marc Marquez, che scatterà dalla pole position davanti a Bagnaia. «È stato molto divertente, anche se è stata difficile per il vento contrario. La gara era abbastanza lunga, ho gestito e poi ho spinto nella seconda parte della gara», ha detto Bagnaia al termine della corsa. «Credevo fosse più breve ma alla fine me la sono goduta», ha aggiunto il pilota della Ducati. La sprint race che si è disputata oggi è la nuova corsa breve che, a partire da questo Moto Mondiale, si disputerà il sabato pomeriggio sulla distanza della metà della gara lunga di domenica. Il punteggio della sprint race viene attribuito ai primi nove classificati: 12 punti al vincitore, 9 al secondo, 7 al terzo e così a scalare fino ad arrivare a 1 punto per il nono.

