Euro 2024, la Nazionale di Mancini può qualificarsi agli Europei anche da ultima del girone: cosa prevede il regolamento

Il percorso di qualificazione dell’Italia verso gli Europei del 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. Il 23 marzo, la nazionale allenata dal ct Roberto Mancini ha perso 2-1 contro l’Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli. Una brutta prestazione, che ci fa sprofondare subito all’ultimo posto del girone C, dove giocano anche Malta, Macedonia del Nord e Ucraina. La strada verso la qualificazione agli Europei, però, potrebbe essere meno insidiosa del previsto. Se anche dovessero arrivare ultimi nel girone, infatti, gli azzurri avrebbero comunque la certezza di qualificarsi ai playoff. Il merito è del «sistema Nations», che è organizzato in quattro serie: A, B, C e D. Al momento, l’Italia è in prima divisione, mentre gli inglesi sono in seconda. Alla fase dei playoff della qualificazione agli Europei accedono 24 squadre, di cui 20 provenienti dai gironi (la prima e la seconda di ogni gruppo) e la Germania (che si qualifica automaticamente perché Paese ospitante). I tre posti rimanenti vengono assegnati in base ai vincitori dei gironi dell’ultima Nations League, che comprendono anche l’Italia. Non importa quindi che uno arrivi primo o ultimo nel gruppo di qualificazione per gli Europei. Quello che conta per andare ai playoff è la posizione in Nations. E l’Italia – insieme alle altre finaliste: Olanda, Spagna e Croazia – è già sicura di poter accedere ai playoff.

La sfida contro Malta

La fase di qualificazioni, iniziata proprio nei giorni scorsi, terminerà il 21 novembre. L’Italia disputerà in totale dieci partite. Dopo il ko contro l’Inghilterra, stasera gli azzurri scenderanno in campo contro Malta alle 20.45. A fine anno, invece, ci sarà il sorteggio della fase finale ad Amburgo. La fase finale a 24 squadre si disputerà dal 14 giugno al 14 luglio del prossimo anno, con la finalissima in programma allo stadio di Berlino.

