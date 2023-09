Euro 2024, l’Italia batte l’Ucraina e scaccia i pensieri: decide la doppietta di Frattesi

Serviva un cambio di passo all’Italia del neo-Ct Luciano Spalletti, per scrollarsi di dosso paure e pensieri dopo il deludente pareggio di pochi giorni fa contro la Macedonia. E il segnale da San Siro è arrivato, anche se con qualche patema di troppo: la Nazionale ha battuto 2-1 l’Ucraina, raggiungendola così a quota 7 al secondo posto nel Gruppo C, dietro l’Inghilterra che guida a quota 13. Ma gli Azzurri possono contare su una partita in più da giocare sulle dirette rivali. E ora Euro 2024 sembra un po’ più vicino. Nel primo tempo agli Azzurri erano bastati 13 minuti per sbloccarsi: recupero di Zaccagni sulla sinistra e assist per Frattesi, che fulminava il portiere ucraino. Il neo-interista, presoci gusto, bucava poi nuovamente Bushchan con un inserimento perfetto al 29′: 2-0. Ma a mandare la Nazionale negli spogliatoi con qualche pensiero in più era un pasticcio difensivo davanti alla porta di Donnarumma, di cui approfittava a pochi minuti dalla fine del primo tempo Yarmolenko per accorciare le distanze. Nel secondo tempo Italia ancora pimpante, con diverse occasioni sui piedi (o testa) di Zaccagni, Raspadori, Scalvini e Locatelli. Fioccano i cambi di Mr. Spalletti, l’Ucraina prova a mettere paura agli Azzurri pressando alto, ma di fatto non succede più nulla fino al 93′. Missione compiuta, anche se con qualche affanno di troppo.

