Qualificazioni Euro 2024, l’Italia pareggia con la Macedonia del Nord 1 a 1: esordio amaro per il nuovo ct Spalletti

Skopje, Macedonia del Nord: parte un nuovo ciclo per gli azzurri. Dopo l’era Roberto Mancini, iniziata nel 2018 e finita quest’estate – con il tecnico che è stato assoldato come ct dell’Arabia Saudita -, sulla panchina della Nazionale italiana siede Luciano Spalletti. Il primo compito assegnatogli dalla Federazione è conquistare la qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Ad ogni modo, l’esordio dell’allenatore sulla panchina della Nazionale non va esattamente in questa direzione. Dall’altro lato dell’Adriatico, alla National Arena Todor Proesk di Skopje, gli azzurri hanno pareggiato con la Macedonia del Nord per 1 a 1. Dopo il gol di Ciro Immobile, arrivato al 47′ con un colpo di testa da distanza ravvicinata, i padroni di casa hanno recuperato gli azzurri a dieci minuti dal 90′: gol su punizione di Enis Bardhi. Con il pareggio di questa sera, 9 settembre, l’Italia non riesce ad avvicinarsi al secondo posto del gruppo C. Davanti, ci sono Ucraina e Inghilterra, che tuttavia hanno giocato più partite degli azzurri. «Abbiamo sofferto sul gioco sporco, dove non siamo stati pronti a creare un blocco squadra. Abbiamo fatto una buona partita, concedendo poco, c’era lo spazio e la tranquillità per poter fare male», ha commentato Spalletti, subito dopo il fischio finale. «Dobbiamo lavorare su questi aspetti per cercare di migliorare. Un po’ di emozione c’era per l’esordio, per l’Italia si gioca davanti a tutto il mondo».

