Euro 2024, gli azzurri battono Malta per 0-2. Il ct Mancini: «Potevamo fare meglio quasi tutto, ora andiamo avanti»

Sconfitti all’esordio con l’Inghilterra lo scorso 23 marzo, gli azzurri di Roberto Mancini conquistano la vittoria contro Malta per 2-0 nella seconda partita di qualificazione per gli Europei del 2024. Con la rete di Retegui al 15′ e di Pessina al 27′, la Nazionale ha battuto gli undici di Marcolini. «Non ci sono medicine giuste o sbagliate, dobbiamo cercare di giocare bene a calcio. Faremo diversi cambi perché dovendo nuovamente giocare dopo tre giorni certe valutazioni vanno fatte», aveva detto il ct della Nazionale Mancini poco prima della partita allo stadio di Ta’ Qal. Tra i più criticati dopo la sconfitta di giovedì Jorginho e Verratti. Il tecnico si era espresso subito a difesa del gruppo: «Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste perché si guarda solo al risultato, ma non è il nostro lavoro, bisogna vedere anche altre cose e io penso che certe valutazioni siano sbagliate, può esserci qualche giocatore in una condizione non ottimale a causa delle tante partite, ma sono calciatori che possono dare ancora tanto». Dopo il match conclusosi con la vittoria degli azzurri il tecnico non si è mostrato soddisfatto della prestazione in campo ma deciso a continuare la strada delle qualificazioni facendo bene: «Potevamo fare meglio quasi tutto», ha detto ai microfoni della Rai. «Non sono soddisfatto, avevamo la partita sbloccata e dovevamo giocare tranquillamente. Ora andiamo avanti». La fase di qualificazioni terminerà il 21 novembre. L’Italia disputerà in totale dieci partite. A fine anno, invece, ci sarà il sorteggio della fase finale ad Amburgo. La fase finale a 24 squadre si disputerà dal 14 giugno al 14 luglio del prossimo anno, con la finalissima in programma allo stadio di Berlino.

