L’Italia si qualifica agli Europei 2024 se…: cosa deve fare la Nazionale per evitare lo spareggio

Fischio d’inizio ore 20:45, diretta su Rai 1 e RaiPlay. Martedì 12 settembre San Siro andrà in scena la prima delle due sfide contro la selezione ucraina, scontro diretto per il passaggio del girone e per la prenotazione di un biglietto di sola andata per gli Europei 2024 ospitati in Germania. La nazionale al momento occupa la terza posizione del girone C con 4 punti in tre gare giocate, avanti proprio gli ucraini con 7 punti in quattro partite e l’Inghilterra con 13 punti, quattro vittorie e un pareggio. Dietro, la Macedonia del Nord con i nostri punti ma un match in più e Malta ferma a 0 punti. Se la nazionale di Southgate sembra irraggiungibile, le speranze dell’Italia sono appese al secondo posto che garantirebbe l’accesso diretto alla fase finale degli Europei. L’ultima spiaggia sarebbe lo spareggio: l’Italia ne avrebbe diritto perché vincitrice del proprio girone di Nations League. Ma cosa deve fare la Nazionale per evitarlo e qualificarsi dal secondo posto?

L’ostacolo Ucraina e i criteri in caso di pari merito

L’addio di Mancini e il cambio in corsa con il nuovo ct Luciano Spalletti non hanno di certo aiutato gli Azzurri a ritrovare le forze mentali per affrontare l’ultima partita contro la Macedonia, finita con un pareggio. Il tempo per leccarsi le ferite non c’è, anche perché ancora non tutto è perduto. La partita di questa sera sarà fondamentale per capire il percorso obbligato che gli Azzurri dovranno affrontare per agguantare il secondo posto. Nel caso di una vittoria, entrambe le squadre sarebbero a 7 punti, con ancora una gara di ritorno da disputare lontano dalla Penisola. Ma se alla conclusione del girone di qualificazione Italia e Ucraina avessero gli stessi punti, cosa succederebbe? Ci sono dei criteri per decidere chi dovrà andare in Germania, e tra questi c’è anche la posizione nella classifica generale della UEFA Nations League 2022-2023:

maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa);

miglior differenza reti negli scontri diretti (classifica avulsa);

maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (classifica avulsa);

se le squadre sono ancora in parità, questi criteri si riapplicano esclusivamente per le partite tra queste squadre

Se non fosse sufficiente per determinare la classifica finale verranno valutati i seguenti criteri: miglior differenza reti totale;

maggior numero di reti realizzate in totale;

maggior numero di reti realizzate in trasferta complessivamente;

maggior numero di vittorie; maggior numero di vittorie in trasferta;

miglior condotta Fair play, cioè minor numero di punti di penalizzazione nella classifica fair play che prevede un punto per ogni ammonizione, tre punti per ogni espulsione diretta o doppia ammonizione nella stessa partita;

posizione nella classifica generale della UEFA Nations League 2022-2023.

Gli spareggi: l’Italia ha già un posto

Nel caso in cui l’Italia dovesse arrivare terza, le qualificazioni a Euro 2024 prevedono anche degli spareggi. A questi possono accedere 12 nazionali, tre di queste hanno un posto garantito se hanno vinto il proprio girone di Nations League. Gli Azzurri lo hanno fatto e per questo potrebbero giocarsi gli spareggi che si terranno il 21 e il 26 marzo 2024. Alla fine solo tre squadre potranno raggiungere le altre in Germania. Il salvagente esiste, ma meglio non pensare a questa evenienza. L’obiettivo rimane la seconda posizione.

Il girone e il calendario dell’Italia

Girone C:

Inghilterra 13 punti

Ucraina 7 punti

Italia 4 punti

Macedonia del Nord 4 punti

Malta 0 punti

Il calendario:

Italia-Ucraina (12 settembre)

Italia-Malta (14 ottobre)

Inghilterra-Italia (17 ottobre)

Ucraina-Italia (20 novembre)

