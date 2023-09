Le prime parole da Ct di Luciano Spalletti: «Spero di far rinascere il sogno Nazionale»

«Grazie a tutta la federazione e al presidente Gravina per avermi dato questo bellissimo incarico. Sono stati giorni intensi. Ho imparato tanto a Coverciano, essere qui da Ct è un’emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano». Sono queste le prime parole da commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana di Luciano Spalletti. «Ricordo quel fantastico 4-3 contro la Germania, spero di far rinascere quel sogno e di poter portare quella bandiera in tutte quelle migliaia di bambini che sognano di veder vincere la Nazionale». «Gravina – aggiunge – ha visto in me la determinazione ad assumere questo incarico e sono stato felicissimo. Spero che si arrivi alla migliore soluzione possibile tra Napoli e Figc, ci stanno lavorando gli avvocati». Spalletti ha spiegato che è «stato felicissimo fin dalla prima telefonata del presidente Gravina» e che «Napoli è stata un’esperienza travolgente e unica». Ieri ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano), primi due impegni stagionali per la Nazionale nel cammino che porta verso Euro 2024.

