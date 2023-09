Brividi a San Siro, tutto lo stadio applaude l’inno di Kiev prima dell’inizio di Italia-Ucraina – Il video

Tutto lo stadio a seguire ed applaudire l’inno ucraino, intonato in campo dai giocatori del Paese aggredito avvolti nella bandiera gialloblu. Così è cominciata stasera a San Siro la sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2024 tra Italia e Ucraina. Attimi di fortissima emozione per tutti dentro il Meazza, e davanti alla tv, nella diretta su Rai 1. Tante le bandiere gialloblu anche sugli spalti dello stadio, e non solo nel settore del terzo anello blu dove sono sistemati i circa 2.300 tifosi ucraini. In totale sono oltre 55mila gli spettatori accorsi a San Siro per vedere la sfida, cruciale per il cammino dell’Italia verso gli Europei, tra la Nazionale del neo-Ct Luciano Spalletti e la formazione guidata da Serhij Rebrov. Nella classifica del Gruppo C, prima della partita, l’Ucraina è davanti all’Italia a quota 7 punti, con gli Azzurri a rincorrere a quota 4, mentre l’Inghilterra è prima a quota 13. L’Italia ha però una partita in più da giocare rispetto alle due dirette concorrenti.

Leggi anche: