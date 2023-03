Audrey Hale, chi è l’ex studentessa della strage nella scuola di Nashville

Secondo la polizia, la 28enne si dichiarava transgender e aveva frequentato in passato la scuola in cui ha aperto il fuoco armata di due fucili e una pistola

Si chiamava Audrey E. Hale la giovane donna identificata come la killer che ha ucciso almeno sei persone nella scuola di Nashville, tra cui tre bambini e tre adulti. Secondo i media locali, la donna aveva 28 anni ed era stata studentessa della scuola cattolica Covenant nella città del Tennessee. Come riporta la Nbc, Hale viveva a Nashville, dove risiede anche la sua famiglia. Ma il capo della polizia locale John Drake ha spiegato che finora gli inquirenti hanno tentato di mettersi in contatto con la madre e il fratello senza riuscirci. Gli inquirenti sarebbero poi riusciti a contattare il padre. Secondo il New York Post, la donna lavorava come illustratrice e designer grafica. La 28enne avrebbe fatto irruzione nella scuola dalle porte laterali, evitando quelle principali solitamente chiuse, pesantemente armata con due fucili d’assalto e una pistola ottenuti legalmente. Nel corso della sparatoria è stata affrontata da cinque agenti, due di questi hanno aperto il fuoco e sono riusciti a fermarla uccidendola. Ad aiutare la polizia nell’identificazione della donna è stata la sua auto, che era stata lasciata parcheggiata proprio vicino la scuola. Gli agenti stanno perquisendo la sua casa, dove sono entrati dopo aver esploso una granata contro la porta.

Il manifesto

La donna ha anche lasciato un testo considerato dalla polizia il manifesto che spiegherebbe le ragioni che l’avrebbero spinta a compiere la strage. Un atto mirato secondo la polizia, secondo cui la donna aveva «le piantine della proprietà su cui sorgeva la scuola». Secondo la polizia, Audrey Hale si identificava come transgender. Sui social circolano diversi post che vengono attribuiti alla donna con le sue realizzazioni grafiche.

